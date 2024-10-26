أمل بوشوشة تجدّد دعمها لـ بيروت: “ستعودين.. ست الدنيا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة تعكس دعمها للبنان في ظلّ الأوضاع الراهنة، جددت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة تضامنها مع مدينة بيروت التي تشهد قصفاً يومياً من العدو الصهيوني، ونشرت أمل عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي على إنستغرام صورة تحمل رسالة مؤثرة تعبّر عن تعاطفها مع الشعب اللبناني ومعاناة بيروت جراء الحرب التي يمر بها لبنان.

وجاء في الصورة التي شاركتها بوشوشة: “رغم كل الجراح ستعودين بيروت… ست الدنيا”، في إشارة منها إلى الأمل بعودة الاستقرار إلى العاصمة اللبنانية رغم التحديات.

يُذكر أن أمل بوشوشة، النجمة الجزائرية التي عُرفت بمشاركتها في برنامج “ستار أكاديمي” الشهير، متزوجة من رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة منذ عام 2015، وتُعرف بارتباطها الوثيق بلبنان ومشاركتها المستمرة في تقديم الدعم المعنوي للشعب اللبناني في الأوقات العصيبة.