نسليهان أتاغول تعلن سعيدة: أصبحت في الأسبوع العشرين من حملي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - تستعد النجمة التركية نسليهان أتاغول لاستقبال طفلها الأول الذي كشفت في وقت سابق أنها تنتظر مولوداً صبياً. وفي هذه الأثناء تعيش نجمة مسلسلات "الأوراق المتساقطة"، و"حب أعمى"، و"ابنة السفير" بجزئه الأول، نسليهان أتاغول حملها بكل شغف وسعادة غامرة. وتشارك جمهورها صوراً من يوميات حملها وتخبرهم المراحل التي قطعتها في الحمل. وهذا ما فعلته حيث نشرت على حسابها على إنستغرام أنها أصبحت بالأسبوع الـ 20 من حملها.

ويبدو أن نسليهان أتاغول تعدّ الأسابيع والأيام لتصبح أماً لتعيش تجربة الأمومة للمرة الأولى، وهي التي كانت تتحدث بكل لقاءاتها عن حلم الأمومة الذي يراودها وها هو يتحقق بعد ثماني سنوات من زواجها من الممثل قادير أوغلو. ومن قبل شاركت جمهورها صورة وهي تحمل وزوجها صور فحص الموجات فوق الصوتية الذي كشف نوع الجنين وهو صبي.

نسليهان أتاغول تنتظر أن تعيش تجربة الأمومة للمرة الأولى

نشرت النجمة التركية نسليهان أتاغول عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور مع زوجها الممثل قادير أوغلو وأقارب لها. وتبدو نسليهان أتاغول في إحدى وهي جالسة في السيارة مع إحدى السيدات وطفلتها. وكانت نسليهان أتاغول تشير بإصبعها إلى بطنها وهي سعيدة للدلالة على طفلها الذي تنتظره بفارغ الصبر.

وفي مجموع الصور التي بلغ عددها 17 صورة، جمعت نسليهان أتاغول لقطات منوعة وعفوية منها بمفردها حيث بدا عليها الحمل ولكنها حافظت على رشاقتها، وصورة جمعتها بزوجها وهما يحملان صور فحص الموجات فوق الصوتية الذي كشف نوع الجنين وهو صبي. وفي صورة أخرى كانت نسليهان أتاغول مع زوجها قادير أوغلو وهو يقود السيارة وكانت تبتسم وهي تضع يدها على بطنها للإشارة إلى طفلها الذي تنتظر قدومه بحماس لتختبر تجربة الأمومة للمرة الأولى.

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هكذا أعلنت نسليهان أتاغول عن حملها



وفور نشرها هذه الصور مع زوجها وأفراد من عائلتها وأقاربها وأصدقائها، تصدرت نسليهان أتاغول الترند وهي التي تحظى بشهرة كبيرة جداً سواء في بلدها تركيا أو العالم العربي. وهذا ما حصل تماماً عندما أعلنت نسليهان أتاغول حملها في يوليو الفائت عبر نشرها صورة وهي بالأشهر الأولى من حملها وكانت جالسة بين أحضان الطبيعة ورأسها مرفوع للأعلى وهي مغمضة العينين مبتسمة ويداها تحيطان ببطنها مشيرة إلى طفلها المنتظر وعلقت على الصورة: "نود أن نحافظ على خصوصية هذه "السعادة" لفترة أطول. بصراحة هذا كان حقنا... باختصار؛ نحن سعداء، راضون وبصحة جيدة". وطالبت نسليهان أتاغول بتعليقها هذا الحفاظ على الخصوصية التي عانت وزوجها الممثل قادير أوغلو منها بسبب تدخلات في حياتهما الشخصية وأمورهما الخاصة وزواجهما سواء في الإعلام أو السوشيال ميديا. وكذلك أغلقت خاصية التعليقات على الصور تحسباً لأي تعليق مغرض يفسد فرحتها.

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نبذة عن نسليهان أتاغول صاحبة الجماهيرية الكبيرة في العالم العربي

تحظى نسليهان أتاغول بجماهيرية واسعة سواء في تركيا أو الدول العربية والغربية. هي مولودة في 20 أغسطس من العا 1992 في إسطنبول، تركيا. درست نسليهان أتاغول في قسم المسرح في جامعة Yeditepe بتركيا. بدأت موهبتها التمثيلية تظهر منذ صغرها، وكانت نسليهان أتاغول تشارك في المسرحيات المدرسية.

شاركت نسليهان أتاغول في العديد من الإعمال التي جعلتها معروفة منها وهي بعمر الـ 16 عاماً في المسلسل الشهير "الأوراق المتساقطة" الذي حقق نجاحاً باهراً عربياً، كذلك أدلت في مسلسل "فاتح حريبة" بين عامي 2013 و2014 حيث تعرفت خلاله إلى زوجها الممثل قادير أوغلو وتزوجا في العام 2016، بالاضافة لدور نيهان في المسلسل الشهير "حب أعمى" مع النجم بوراك أوزجيفيت حيث نالت ثناءً كبيراً بفضل أدائها وتمت ترجمة النسلسل للعديد من اللغات وتحويله لنسخ عدة في أكثر من دولة، وكان لمشاركتها في مسلسل "ابنة السفير" مع النجم إنجين إكيوريك أثر كبير في شهرتها وفي مسيرتها الفنية بسبب النجاح الباهر لدورها. ولكنها اضطرت للتخلي عن دورها بالجزء الثاني من المسلسل بسبب ظروف صحية مرت بها وهو ما حددته نسليهان أتاغول أنه "متلازمة الإمعاء المتسربة" الذي يستدعي منها الراحة وعدم الإجهاد. وحلت مكانها بالدور النجمة التركية توبا بويكستون. نالت نسليهان أتاغول العديد من الجوائز التركية والعالمية.

وبفضل نجاحها الدرامي وجمالها ورشاقتها التي تحافظ عليها بالتمارين الرياضية أصبحت نسليهان أتاغول وجهاً إعلانياً للعديد من الماركات المعروفة.

صور نسليهان أتاغول وزوجها قادبر أوغلو

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