جدل بسبب بيع شقة سعيد صالح: “تراث فني أم ملكية شخصية؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار إعلان نشره أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يعلن فيه عن بيع شقة كان يعيش فيها الفنان سعيد صالح، وأرفق مع الإعلان عددًا من الصور والمقتنيات وتفاصيل الشقة بمساحتها وعدد الغرف، وصورة “عاش هنا” التي تثبت أن الراحل سعيد صالح كان يعيش في هذا المكان، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شن عدد كبير من النشطاء على السوشيال ميديا هجوماً حداداً على أسرة الفنان الراحل لأنهم فرطوا في تراث واحد من اهم الفنانين الذين ظهروا في العقود الماضية.

وكشفت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح أنها لا تعلم شيئا عن خبر بيع شقة والدها التي تقع في ميدان الثورة بالمهندسين، مؤكدة أن الشقة كانت بنظام الإيجار القديم، وعادت إلى أصحابها بعد وفاة والدها، موضحة أنها تزوجت وتركت الشقة منذ عام 2010، ولا تعلم حقيقة تواجد محتويات خاصة بوالدها بداخل الشقة القديمة حتى الآن.

يُذكر أن سعيد صالح ‏رحل عن دنيانا يوم 1 آب (أغسطس) 2014، وهو حاصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة في عام 1960، واكتشفه حسن يوسف وقدمه للمسرح، وكانت من ‏أولى مسرحياته “هالو شلبي”، ثم قدم بعد ذلك واحدة من أشهر المسرحيات على الإطلاق وهي “مدرسة المشاغبين”.

كما قدم مسرحية “العيال كبرت” مع نفس فريق العمل دون عادل إمام وحققت نجاحًا مماثلًا لنجاح “مدرسة المشاغبين”، لتتوالى أعماله المسرحية بعد ذلك وحقق نجاحاً كبيرًا من خلاله، وأصبح صاحب تجربة مسرحية فريدة.