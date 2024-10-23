"عطر برائحة الدجاج" وهذه ردّة فعل الدكتورة خلود-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للدكتورة خلود ظهرت فيه وهي تضع عطرا برائحة الدجاج، اذ انها عبّرت عن تعجبها بالعطر، وقد لاقى الفيديو رواجا بين المتابعين الذين بدورهم ايضا استغربوا ذلك.



وكان قد قارن الجمهور بين الدكتورة خلود، وزميلاتها وإطلالة عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز خلال حضورهن حفل إطلاق عطر "سينس" الخاص بها.

وشاركت الدكتورة خلود الجمهور مقطع فيديو ردت من خلاله على الإنتقادات التي تعرضت لها، وأكدت أنها ترتدي ما يعجبها وما يحلو لها وما تراه مناسباً.

