شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن: شخصيتى فى Gladiator II استخدمت كل من حولها لمصلحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش النجم العالمى دينزل واشنطن شخصيته فى فيلم Gladiator II، حيث يقدم شخصية المصارع السابق الذى تحول إلى تاجر أسلحة ثرى، وبدأ واشنطن حديثه، وفقًا لموقع The Hollywood Reporter، قائلًا: "لقد أسىء فهمه، إنه رجل لطيف، لكنه يحاول استخدام جميع من حوله، فكان يستخدم والدته، وكان يستخدم أطفاله، ولهذا يشعر أنه استنفد روحه، ولم يتبق له أى شىء".

فى نفس السياق دائمًا ما يغازل النجم العالمى الحائز على الأوسكار دينزل واشنطن، الجماهير وصناع السينما والدراما بفكر الابتعاد والاعتزال عن الشاشة، ومع اقتراب عرض الجزء الجديد من فيلم Gladiator للمخرج العالمى ريدلى سكوت الذى سيعرض فى 22 نوفمبر المقبل، عادت من جديد فكرة اعتزال واشنطن عن التصوير بعد أن صرح في لقائه مع مجلة إمباير أنه لم يتبقَ له سوى عدد قليل من الأعمال أمام الكاميرا.

ونقلت صحيفة Deadline، في تقريرها تصريحات النجم الحائز على جائزة الأوسكار، والتي قال فيها: "الأشياء التي تحدث لي على المستوى المهني خلف الكاميرا مهمة بالنسبة لي الآن، أعتقد أن الوقت الذي سأقضيه أمام الكاميرا أصبح أقل وأقل، لم يتبق سوى عدد قليل جدًا من الأفلام".