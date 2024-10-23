شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عبد الرحيم حسن: "فارس بلا جواد" كان علامة في حياتي ودوري فيه كان تحدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عبد الرحيم حسن، إن أكثر ما ربط بينه وبين الفنان الكبير محمد صبحي، هو مسلسل فارس بلا جواد، مؤكدا أن مشاركته في هذا المسلسل "بصمة" يعتز بها في مسيرته الفنية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "دوري في مسلسل فارس بلا جواد كان غريب علي، وكان في تحدي كبير، وأستاذ محمد صبحي مرشحني لشخصية 14 حلقة، اللي جسدها صديقي خليل مرسي، وكان ضابط مصري".

وقال: "بعدها قالي في دور لباشا تركي، 4 حلقات، طلب مني أقرأ الدورين، وتاني يوم قولتله هاخد دور حاذق باشا، وحسيت أنه هيكون علامة في المسلسل وفي تاريخ حياتي".

وتابع: "لما دخلت في الشغل بعد كدة، اشتغلت مع عدد كبير من الأساتذة الكبار، زي الأستاذ أحمد توفيق، في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وأعمال تاريخية كتير".