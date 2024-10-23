شكرا لقرائتكم خبر عن هانى فرحات مفأجاة حفل تامر عاشور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموسيقار هاني فرحات كان مفاجأة النجم تامر عاشور لجمهور حفله الليلة، حيث فاجأ عاشور جمهوره بدعوته للموسيقار هاني فرحات الذي تواجد في كواليس الحفل، ليظهر على المسرح، وقال إن الموسيقار هو مفأجاة الحفل ليجد عاصفة من التصفيق بانتظاره من الجمهور وأعضاء الفرقة، وتولى هاني فرحات قيادة الحفل مع النجم تامر عاشور.



تامر عاشور وهانى فرحات

صداقة تصل إلى درجة الأخوة تربط هاني فرحات وتامر عاشور، هذا هو ما يعرفه الوسط الغنائي عنهما وهو أيضا ما شهدته كواليس الحفل بعدما حرص الموسيقار هاني فرحات على زيارة تامر قبل صعوده إلى المسرح ليقدم فقرته ليتبادلا خلال الزيارة التهاني بنجاح حفلاتهما الأسبوع الماضي، وكانت حديث الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة التي قامت بتغطيتها، حيث قام هاني بمصاحبة المطربة الكبيرة أنغام في حفلين بالمتحف المصري الكبير، بعدما كان مقررا أن يقدما سويا حفل واحدا لكن استجابة للضغط الجماهيري على تذاكر الحفل تم تقديم حفل آخر في اليوم التالي مباشرة، وهو نفس الأمر الذى عاشه تامر عاشور بهدما تعاقدت معه دار الأوبرا على تقديم حفل يوم الجمعة الماضي وبسبب الضغط الجماهيري تعاقدت معه على تقديم حفل آخر في اليوم التالي مباشرة لتجمع الصديقين ظروف فنية واحدة حتي وكل منهما يقدم حفلا دون الآخر.



النجم تامر عاشور والموسيقار هانى فرحات



هاني أكد أن تامر ليس مجرد صديق أو زميل بل هو أخ تجمعنا مشاعر الود والاحترام المتبادل وكذلك ذكريات جميلة مشتركة ورحلة فنية داخل مصر وخارجها كافحنا فيها سويا حتي نحقق ذاتنا فنيا وكل منا يفرح لنجاح الآخر لأنه في النهاية نجاح لنا سويا وشدد على أن حفلات مشتركة ستجمع بينهما مجددا خلال الفترة المقبلة.