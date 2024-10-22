فيفي عبده بالحجاب وتتصدر تريند جوجل لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان فيفي عبده، تريند محرك البحث "جوجل"، عقب مشاركتها مقطع فيديو لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وكشفت من خلاله عن حالتها الصحية والنفسية التي تمر بها حاليًا، بسبب الأحداث الجارية في فلسطين ولبنان.

وقالت فيفي عبده في الفيديو الذي ظهرت فيه مرتدية الحجاب: "مساء الخير يا جماعة، أنا قلبي بيتقطع عشان خاطر فلسطين ولبنان، والله العظيم بيتقطع وما ليكم عندي حلفان، ومليش نفس أعمل أي حاجة، وبيتقطع عشان خاطر اللي بيحصل في الناس ده البيوت والأطفال، إيه ده".

وأضافت: "يارب إبعد غضبك عنهم يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيأذوا لبنان وفلسطين، واحمي مصر يارب وكل البلاد العربية، والنبي يا رب أنا ما عايزة الشر وعايزة الخير لكل الناس، يارب نجيهم كفاية حرام والله، أنا زعلانة أوي وربنا هو اللي عالم".

يذكر أن، فيفي عبده تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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