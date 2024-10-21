كيم كارداشيان في عيد ميلادها الـ44: من نجمة تلفزيون الواقع إلى مليارديرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يوافق اليوم 21 من أكتوبر عيد ميلاد نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال كيم كارداشيان، التي تكمل عامها الـ44. كيم التي بدأت شهرتها من خلال برنامج الواقع “مواكبة عائلة كارداشيان” سرعان ما تجاوزت عالم التلفزيون لتثبت نفسها كرائدة أعمال ناجحة وعضوة في نادي المليارديرات.

وُلدت كيم في لوس أنجلوس عام 1980، وبدأت رحلتها في عالم الأعمال منذ سن مبكرة، حين أعادت بيع أحذية لربح أول. وفي عام 2006، أسست مع شقيقتيها متجر “DASH”، الذي كان حجر الأساس لإمبراطورية كارداشيان.

على مر السنوات، نجحت كيم في إطلاق عدة علامات تجارية في الموضة، التجميل، والتكنولوجيا، وحققت إيرادات ضخمة، من بينها لعبتها “كيم كارداشيان: هوليوود” التي حققت أكثر من 200 مليون دولار. وفي 2021، صنفتها مجلة فوربس كمليارديرة بفضل مساعيها التجارية.

برنامج “مواكبة عائلة كارداشيان” لعب دورًا رئيسيًا في شهرتها، حيث ساعدها على بناء قاعدة جماهيرية كبيرة، ما ساهم في نجاح مشاريعها التجارية المتنوعة.