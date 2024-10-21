مجدداً.. تامر حسني وبسمة بوسيل معاً للاحتفال بيوم ميلاد ابنهما آدم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:27 صباحاً - احتفل النجم تامر حسني وطليقته النجمة المغربية بسمة بوسيل بيوم ميلاد ابنهما "آدم"، وسط الأصدقاء والعائلة، في أجواء مرحة سيطر عليها اللون الأزرق.

تامر حسني وبسمة بوسيل بيوم ميلاد آدم -الصورة من حساب بسمة على إنستغرام

تامر حسني وبسمة بوسيل معاً للاحتفال بيوم ميلاد ابنهما آدم

احتفال تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل بيوم ميلاد ابنهما آدم -الصورة من حساب بسمة بوسيل على إنستغرام

آدم في يوم ميلاده -الصورة من حساب بسمة بوسيل على إنستغرام

آدم وزملاؤه في يوم الميلاد -الصورة من حساب بسمة بوسيل على إنستغرام

ظهور تامر حسني وبسمة بوسيل بعد الانفصال

شاركت النجمة المغربية بسمة بوسيل عدداً من الصور من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على "إنستغرام"، من الاحتفال بيوم ميلاد ابنها "آدم"، الذي حرص طليقهاكعادته على الوجود معهما، وظهر في الصور وهو يحمل نجله آدم ويقبله ويلتقطان الصور معاً.دائماً ما يحرص الثنائي تامر حسني و، على الوجود معاً رغم الانفصال ومشاركتهما أبناءهما أوقاتهم ومناسباتهم ولحظاتهم السعيد معاً، كان آخرها حضورومشاركة طليقهافرحته بافتتاح مطعمه الجديد والتقطا الصور معاً.

كما احتفل تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل، بتخرج ابنتهما تاليا من مرحلة دراسية في مدرستها، حيث شارك جمهوره مقطع فيديو ظهرت فيه ابنته، وهي تغني بجانب زملائها بالعرض المدرسي.

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تامر حسني ينتهي من تصوير فيلم "ري ستارت" ويتنظر عرضه

انتهى الفنانمؤخراً، من تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت"، داخل أحد مواقع التصوير بالقاهرة، ومن المُقرر أن يدخل العمل غرف المونتاج، تمهيداً لطرحه في دور العرض قريباً، تحديداً ضمن موسم أفلام عيد الفطر كما أكد، وحسبما علمت "الخليج 365"، حيث يأتي ذلك بعد أسابيع طويلة من التحضير والتصوير.

ويتضمن فيلم تامر حسني الجديد، أكثر من أغنية خلال الأحداث، منها أغنية تجمعه بالفنانة هنا الزاهد، التي تتقاسم معه بطولة "ري ستارت"، حيث كشفت مؤخراً في تصريحات تلفزيونية: "أنا بغني في الفيلم عاملين أغنية كده "هزار" كام كلمة، بغني بطريقة أحسن شوية".

فيلم "ري ستارت" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد كل من: باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وآخرون، ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدما معاً فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.

بسمة بوسيل تشوق جمهورها لأحدث أغانيها "هبدأ أعيش"

من جهتها تعيش الفنانة المغربيةانتعاشة فنية، حيث روجت مؤخراً لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "هبدأ أعيش"، وذلك من خلال طرح البرومو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، التي من المقرر طرحها خلال أكتوبر الجاري. الأغنية من كلمات محمود سليم، وألحان علي الخواجة.

كما قدمت عدداً من الأغاني، وذلك بعد انفصالها عن النجم تامر حسني، بدأت هذه الأعمال بأغنية "البدايات"، التي كانت من إنتاج تامر حسني، والتي حققت نجاحاً بعد طرحها 10 مايو الماضي بالتزامن مع احتفالها بيوم ميلادها، وقد كشفت عن خضوعها للتدريب على يد زوجها السابق تامر حسني.

أغنية "البدايات" كلمات أيمن بهجت قمر، وتلحين محمد يحيى، وتوزيع فهد، وهندسة الصوت مصطفى رءوف. وبعدها طرحت بسمة بوسيل فيديو كليب جديد، الذي يحمل اسمها "لبسمة"، التي قامت بطرحه 11 أغسطس، والذي يغلب عليه الطابع المغربي، الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع كوثر صديق، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، إشراف عام ياسر بوسيل، وقد تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب من إخراج أمير رواني.

وكانت آخر أغنية لها "عشنا وشفنا"، التي حققت نجاحاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب"، وتصدرت الترند، الأغنية من كلمات وائل توفيق، وألحان حسن علي، وتوزيع فادي إبراهيم، وميكس وماستر مصطفى رؤوف.

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