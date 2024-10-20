فستان تايلور سويفت كاد يسقط على المسرح.. شاهدوا ما حدث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واجهت نجمة البوب العالمية تايلور سويفت خللاً في ملابسها خلال حفلها في ميامي بتاريخ 8 أكتوبر، ضمن جولتها العالمية “إيراس”.

وقد أظهر مقطع فيديو التقطه الجمهور لحظة محاولة سويفت الإمساك بالجزء الخلفي من فستانها أثناء أدائها أغنية “But Daddy I Love Him”، قبل أن يتدخل راقصوها بسرعة ويساعدوها في رفع سحاب الفستان، دون أن تشعر بالإحراج أمام الجمهور.

الفستان المصمم خصيصاً لها من “فيفيان ويستوود” يتميز بتنورة منسدلة مزينة بكلمات أغنيتها “Fortnight” مكتوبة بخط اليد. ويُعد هذا الفستان جزءاً من فقرة “الشعراء المعذبين” (The Tortured Poets) التي تقدمها في حفلاتها.

كما ظهرت سويفت خلال الحفل ببدلة من تصميم روبرتو كافالي، مزينة بثعابين ذهبية متشابكة على ساق واحدة، في إطلالة مميزة خطفت الأنظار.