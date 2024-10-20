باسم يوسف في مناظرة جديدة مع بيرس مورغان.. “الثالثة ثابتة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الإعلامي الساخر باسم يوسف عن مناظرة ثالثة تجمعه بالإعلامي البريطاني بيرس مورغان الأسبوع المقبل، حيث سيتناولان الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان. جاء هذا الإعلان بعد نجاح المناظرتين السابقتين اللتين حققتا نسب مشاهدة مرتفعة.

شارك باسم يوسف مقطع فيديو عبر حسابه في “إنستغرام” للإعلان عن المناظرة المقبلة، معلقاً: “الثالثة ثابتة مع بيرس مورجان!”. بينما نشر مورغان نفس المقطع على حسابه في “إكس”، وأرفقه بتعليق عن نجاح مقابلتهم الأولى التي تابعها أكثر من 22 مليون شخص حول العالم.

يُذكر أن اللقاء الأول بين يوسف ومورغان حقق أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ برنامج “Piers Morgan Uncensored”، حيث استخدم يوسف الكوميديا السوداء ببراعة للتعبير عن معاناة الشعب الفلسطيني. في المناظرة الثانية، ظهر يوسف بأسلوب أكثر هدوءاً، معتمداً على النقاش والإصغاء البنّاءين.