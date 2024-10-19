” الحياة ليست دائمًا مثاليّة”… ماذا قصد سعد لمجرّد من هذه الرّسالة؟

نشر الفنّان المغربيّ، سعد لمجرّد، عبر “إنستغرام”، مجموعة جديدة من الصّور من أحدث جلسة تصوير له في فرنسا التي رافقته في بعضها كلبته الصغيرة الشّقراء.

في التّفاصيل كتب لمجرّد في سياق تعليقه على الصّور، بما معناه: “توقّف للحظة لتقدير الرّحلة. الحياة ليست دائما مثاليّة ولكنّ هناك شيئًا يجب أن تكون ممتنًّا له دائمًا”.

وأضاف: “إرسال الحبّ والنّور للجميع وتذكيرٌ لطيف بأنّ كلّ شيء على ما يرام والأيّام الأكثر إشراقا دائمًا تكون في المستقبل… كنْ إيجابيًّا ومتواضعًا واستمرّ في التألّق”.

منشور “لمجرّد” لم يمرّ مرور الكرام فقد لاقت رسالته تفاعلًا كبيرًا بين جمهوره ومتابعيه.

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نذكر أنّ أحدث أعمال سعد لمجرّد، أغنية “بشوفك” كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشّافعي، وتوزيع أحمد وحيد كينغ وميكس وماستر هاني محروس.