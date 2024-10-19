هل تنبّأ ليام باين بوفاته قبل فترة؟… والشرطة تكشف عن المادة التي تسبّبت برحيله

أثارت وفاة ليام باين مؤخّرًا في بوينس آيرس مخاوف جدّية بشأن آثار تعاطي المخدّرات على حالته العقليّة. ووفقًا للسلطات المحليّة، فإن نجم One Direction السّابق كان تحت تأثير مادّة مهلوسة قويّة تعرف باسم “Cristal” وقت وفاته. تشتهر هذه المادّة بإحداث ارتفاعات وانخفاضات شديدة لدى المستخدمين، ممّا يؤدّي غالبًا إلى سلوك عدوانيّ خاصّة أنّ شهود عيان أبلغوا عن سلوك غير منتظم ومثير للقلق من باين في السّاعات التي سبقت سقوطه المأسويّ من شرفة الطّابق الثّالث.

صدمت الأخبار المأسويّة الجمهور والمشاهير على حدّ سواء، ممّا أدّى إلى تدفّق عبارات الثّناء في عالم صاغة الموسيقى.

فقد كفّ زين مالك عن صمته على وسائل التّواصل الاجتماعيّ، وشارك في تحيّة عاطفيّة لزميله الرّاحل ليام باين، إذ نشر “مالك” رسالة صادقة على إنستغرام تعكس الوقت الذي قضاه معه ويعرب عن ندمه على الفرص الضّائعة لإعادة الاتّصال. على الرّغم من صراعاتهما الموثّقة جيّدًا، اعترف مالك بدعم باين الثّابت خلال الأوقات الصّعبة وأشار إليه على أنّه “أخ”.

تسلّط رسالة “مالك” الضّوء على العلاقة التي جمعته بـ باين وهي علاقة تتميّز بالصّداقة القويّة. وروى كيف ساعدته إيجابيّة باين في تجاوز اللحظات الصّعبة رغم خلافاتهما السّابقة. اعترف مالك بأنّه يتمنّى لو كان لديه المزيد من الوقت لإصلاح العلاقات. وقد أعرب عن ألمه بسبب خسارة باين غير المتوقّعة. وكتب: “لم أتمكّن أبدًا من شكرك على وجودك هناك عندما كنت بحاجة إليك”، مضيفًا أنه سيفتقد محادثاتهما في وقت متأخّر من الليل.

من تحيّة مالك الصّادقة إلى منشورات زملائه السّابقين في الفرقة، يعكس الحزن الجماعيّ على الرابطة الدائمة التي شاركها أعضاء One Direction، حتّى من خلال اختلافاتهم.

من جانبها، شاركت جودي ريتشاردز، الصّديقة المقرّبة لباين، الرّسائل النّهائيّة المفجعة المتبادلة بينهما قبل ساعات فقط من سقوطه المأسويّ من شرفة فندق في بوينس آيرس.

وأعربت ريتشاردز، التي قامت بتدريس الفنون المسرحيّة لباين عن عدم تصديقها للتّقارير الأولية عن وفاته.

وقد جرت آخر محادثة بينهما قبل يوم واحد فقط من وقوع المأساة، إذ أرسل باين رسالة غير رسميّة بينما كانت “ريتشاردز” في صالة الألعاب الرياضيّة مع ابنها.

وفي سلسلة من الرسائل الحاملةالذّعر، أرسلت إليه رسالة نصيّة تقول: “ليام! من فضلك أخبرني أنّ هذا ليس صحيحًا!”.

وبعد محاولتها التّواصل معه عبر الهاتف والرّسائل النّصيّة، أدركت خطورة الوضع إذ أكّدت التّقارير وقوع المأساة. وقالت “لقد دمرنا تمامًا خبر وفاة ليام”.

وتستمرّ رسائل التّكريم والدّعم لعائلة ليام في التّدفّق من جميع أنحاء العالم.

فقد قالت مايا هنري، خطيبة ليام باين السّابقة، إنّ المغنّي الرّاحل تنبّأ بوفاته قبل أيّام من وفاته المأسويّة وكشفت أنّه عبّر عن أفكار مظلمة تنذر بالخطر بشأن وفاته قبل أيّام قليلة من الحدث المأسويّ عن عمر يناهز الواحد والثّلاثين عامًا. حول صراعاته في مجال الصّحّة العقليّة والدّيناميكيّة المعقّدة التي عرفوها.

وقالت في بودكاست “The Internet Is Dead”: “كان يراسلني دائمًا منذ أن انفصلنا [قائلًا]: أنا لست على ما يرام”. وتابعت “كان يتحدّث دائمًا عن الموت ويقول: حسنًا، سأموت. أنا لست على ما يرام”.

كما توجّهت شيريل كول، التي كانت على علاقة مع باين لمدّة عامَين ولديها ولد، بير جراي، المولود في الثّاني والعشرين من مارس ٢٠١٧، إلى إنستغرام للتعبير عن حزنها وطلب الخصوصيّة خلال هذا الوقت العصيب للغاية.

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وقالت في رسالتها القلبيّة: “بينما أحاول اجتياز هذا الحدث المدمّر، والعمل على التّغلّب على حزني في هذا الوقت المؤلم الذي لا يوصف”. شدّدت على الجانب الإنسانيّ لهذه الخسارة قائلة: “أود أن أذكّر الجميع أنّنا فقدنا إنسانًا”.