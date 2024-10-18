حنان ترك عن أحداث"غزة ولبنان": "دايمًا مشغولة بفكرة..متى نصر الله؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة المعتزلة حنان ترك، على الأحداث الجارية في لبنان وغزة من قبل العدوان الصهيوني، وخاصة بعد أنباء اغتيال يحيي السنوار.

وكتبت حنان، عبر حسابها على إنستجرام: "بصراحة، أنا دايمًا مشغولة بفكرة (متى نصر الله؟) مع إن النصر موجود، منتظر كلمة واحدة من رب العالمين (كُن فيكون)".

وأضافت: "‏اللي لازم أشغل نفسي بيه مش معاد النصر، لكن (أنا فين؟) بين الحق والباطل.. ‏اللهم أرني الحق حقًا وأرزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه".

جدير بالذكر أن حنان ترك اعتزلت الفن قبل سنوات، وظهرت في أخر أعمالها بعد ارتداء الحجاب، وبينها فيلم المصلحة بطولة النجوم: أحمد السقا، أحمد عز، كندة علوش، صلاح عبدالله.

حنان ترك لها رصيد سينمائي كبير، ومن بين أفلامها: أحلى الأوقات، الحب الأول، الحياة منتهى اللذة، الآخر، كما شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية، بينها: الأخت تريز، نونة المأذونة، القطة العميا، أولاد الشوارع، نصف ربيع الآخر، لن أعيش في جلباب أبي، أوبرا عايدة.

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