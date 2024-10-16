عبدالله الرويشد يعود إلى الكويت بعد المرض: “آه يا كثر اشتياقي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب الفنان الكويتي عبدالله الرويشد عن اقتراب موعد لقائه الجمهور في بلده، عقب رحلة علاج طويلة خضع لها في ألمانيا.

ونشر المطرب الخليجي مقطعاً من أغنيته “قبل الوصول” على حسابه الرسمي في موقع “إكس”، معلّقاً بقوله: “وآه يا كثر اشتياقي، ما بقى في صبري باقي، أتخيل كيف لحظات التلاقي بأرضي بين أهلي وناسي”. وعلّقت ابنته أسيل الرويشد على المنشور: “أنت الدنيا، وما فيها يا على عيني ما تبجيك، بس تعال”.

وأضافت: “منوّرة الكويت بصور حبيبي أبوي. شكراً من القلب لكل من بادر وفرّح قلب أمي وأبوي يارب. ولا أراكم الله مكروهًا بعزيز”.

وكانت أسيل الرويشد أعلنت موعد عودة والدها في منشور سابق: “راجع لكم بشوق وفرح… بحفظ الله ورعايته، يعود إلى أرض الوطن يوم الخميس 17/10، والدنا عبدالله الرويشد من ألمانيا، بعد رحلة العلاج”.

يذكر أن الرويشد سافر إلى ألمانيا في شهر نيسان (أبريل) الماضي لاستكمال علاجه، بعدما أمضى 28 يوماً في مستشفى جابر في الكويت، قبل أن ينتقل إلى منزله لاستكمال العلاج بتوصية من الفريق الطبي المشرف على حالته.