عائلة دنيا بطمة تنهي الجدل حول شائعة انتحارها داخل السجن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت إيمان بطمة على الشائعات المتداولة حول شقيقتها الفنانة دنيا بطمة، والتي انتشرت عن انتحارها في السجن بسبب حالتها النفسية. ونفت إيمان هذه الأخبار مجدداً، مؤكدة أن دنيا في حالة جيدة داخل مكان احتجازها على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”، ودعت الصحافة والجمهور إلى عدم تصديق الشائعات وأخذ المعلومات من العائلة فقط، قائلة: “كلها إشاعات ودنيا بخير، والكلام يخرج مننا نحن شخصياً”.

لمواجهة هذه الشائعات، قامت عائلة الفنانة المغربية بنشر صور جديدة لدنيا بطمة تظهرها متألقة بالقفطان المغربي الأصفر الخردلي مع بطانة ساتان بنفسجية وتطريزات كريستالية، والتي لم تنشر من قبل. وقد تم التأكيد على أن هذه الصور تم التقاطها قبل دخولها السجن، في محاولة لطمأنة الجمهور.

كما شاركت العائلة مقاطع فيديو وصوراً من جلسة تصوير قديمة عبر “إنستغرام”، مؤكدة أن دنيا بحالة جيدة وأن شائعات انتحارها غير صحيحة.