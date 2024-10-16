شيرين عبد الوهاب تستعيد رشاقتها في أحدث ظهور.. ورسالة خاصة لهؤلاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر حساباتها على “إنستغرام” و”X” و”فيسبوك” صورة جديدة من أحدث ظهور لها، أرفقتها برسالة صوتية شكرت فيها كل من هنّأها بعيد ميلادها، معبّرةً عن امتنانها للدعم الذي تلقته في هذه الفترة.

وتضمنت رسالة شيرين قائمة طويلة من الأسماء التي توجهت إليهم بالشكر، بدءاً من أصدقائها المقربين وزملائها الفنانين، وصولاً إلى جمهورها في الوطن العربي، الذي أشاد بنجاحاتها الأخيرة واستعادتها لرشاقتها وثقتها بنفسها. كما عبّرت عن سعادتها بظهورها مجدداً بملامح أكثر إشراقاً وجاذبية، وعودتها إلى الساحة الفنية بنضج وحكمة.

وقالت شيرين في رسالتها: “عايزة أشكر كل الناس اللي عايدتني، عائلتي الكبيرة، ومعايدة المطربة سميرة سعيد، صديقتي الغالية، ومها صاحبتي. شكراً لكم كلكم”. كما وجهت شكرها لعدد من الفنانين والشخصيات العامة مثل بهاء الدين محمد، وائل جسار، ولميس الحديدي، وويجز، معبّرة عن تقديرها العميق لهم وداعية بالخير للبنان.

الرسالة لاقت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بعودة شيرين المتألقة إلى الساحة الفنية.