أحمد الفيشاوي يوجّه رسالة مؤثرة لابنه بعد سفره إلى ألمانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه على “إنستغرام” صوراً لنجله “تيتوس” الذي أنجبه من زوجته الألمانية، خلال قضائه إجازته الأخيرة في مصر. وفي تعليق مؤثر، عبّر الفيشاوي عن مشاعره تجاه ابنه بعد سفره مع والدته إلى ألمانيا، قائلاً: “أبوك يحبك كثيراً وستظل دائماً في قلبي وعقلي حتى ألتقي بك مرة أخرى”، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيه الذين عبّروا عن تعاطفهم معه.

وكان الفيشاوي قد شارك أيضاً مجموعة من الصور التي التقطها مع نجله ووالدته في مدينة الجونة، وظهر فيها بحالة من السعادة، مؤكداً أن ابنه جاء لقضاء إجازة معه. وعلّق على الصور بقوله: “وصول عائلتنا إلى الجونة في فصل الصيف”.

كما لفتت الصور الأنظار إلى الشبه الكبير بين “تيتوس” ووالده، حيث أكد عدد من جمهور الفيشاوي أنه يشبه جدّته الفنانة سمية الألفي بشكل لافت.

يُذكر أن الفيشاوي اعترف بأبوته لـ”تيتوس” في يناير 2023 عندما نشر صورة لابنه أثناء التدريب على الكاراتيه، مشيداً بإنجازاته الرياضية.