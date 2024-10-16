لطفي بوشناق يفجّر أسراراً عن حياته الشخصية لأول مرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الإعلامية منى الشاذلي عبر حسابها على “إنستغرام” برومو حلقة غداً (الخميس) من برنامجها “معكم” على قناة ONE، والتي تستضيف فيها المطرب التونسي الكبير لطفي بوشناق بمناسبة تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة.

خلال البرومو، عبّر بوشناق عن سعادته بتكريمه للمرة الثانية في مهرجان الموسيقى العربية، مؤكداً أن الوقوف على مسرح دار الأوبرا المصرية هو شرف كبير. كما قدّم بوشناق مجموعة من الأغاني لكبار المطربين المصريين، وكشف عن مفاجأة كبيرة للجمهور بإعلانه عن تسجيل 16 أغنية جديدة، تدور حول المهن المختلفة مثل “الحلاق، النجار، القرداتى، الخباز” وغيرها.

في سياق آخر، تحدث بوشناق عن رحلته الأولى إلى القاهرة عندما كان يعمل في مطار القاهرة ضمن موظفي الخطوط الجوية التونسية، وذكر لحظة وقوفه أمام لجنة الإذاعة المصرية وانبهارهم بصوته.

وفي جزء مؤثر من الحلقة، كشف بوشناق لأول مرة عن تفاصيل إنسانية في حياته، منها تأثير وفاة والده على نفسيته وصمته لشهور، إلى جانب ارتباطه الكبير بتربية الحيوانات في منزله. كما كشف عن أصوله البوسنية وتفسير اسمه.

بوشناق عبّر عن حزنه العميق لما يحدث في غزة ولبنان، موجهاً دعواته بأن يحفظ الله الأشقاء في فلسطين ولبنان وسط الصمت العالمي.