سوسن بدر تكشف سراً عن بدايات إلهام شاهين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة سوسن بدر الجمهور خلال حفل توزيع جوائز مهرجان Vs- Film في أكاديمية الفنون لأفضل مقال أو دراسة نقدية عن الأفلام القصيرة جداً، بحديثها عن أول موقف جمعها بالنجمة إلهام شاهين في أول يوم لها في أكاديمية الفنون. حيث استرجعت سوسن ذكريات بداياتها وقالت: “كنت في السنة الرابعة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت إلهام في السنة الأولى، وجاءت مع والدتها التي كانت تخاف عليها كثيراً، فأخذتها وقلت لوالدتها سأُدخلها أنا”.

سوسن أعربت عن سعادتها بوجودها في هذه الاحتفالية التي تقدّر الأفلام القصيرة وأهميتها في تسليط الضوء على المواهب الجديدة، كما أشادت بإعداد مسابقة نقدية لهذه الأفلام للتشجيع على مشاهدتها.

يُذكر أن المهرجان كرّم في حفل افتتاحه مجموعة من الشخصيات السينمائية العربية والأجنبية ذات الصلة بالأفلام القصيرة.

وعلى صعيد آخر، يُعرض حالياً للفنانة سوسن بدر الموسم الثاني من مسلسل “البحث عن علا” على منصة “نتفليكس”، والذي يروي مغامرات “علا عبد الصبور” مع عائلتها. يشارك في البطولة عدد من النجوم، من بينهم هند صبري، ظافر العابدين، وهاني عادل.