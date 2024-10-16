يسرا تعود إلى كرسي المذيعة.. اقرأوا التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة “مهرجان الجونة السينمائي” خلال دورته السابعة عن جلسة حوارية للفنانة والمنتجة ومقدّمة البرامج الشهيرة إسعاد يونس، تديرها النجمة يسرا، التي تعود إلى كرسي المذيع بعد غياب سنوات بسبب صديقتها.

وستتناول الندوة أبرز محطات المسيرة الفنية لإسعاد يونس، التي قدمت خلالها أدواراً لا تُنسى في تاريخ السينما المصرية. كما ستركز على تحديات الصناعة الحالية وكيفية تقديم المزيد من الدعم لقطاع الفن خلال المرحلة المقبلة، وذلك في السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

في سياق آخر، علّقت يسرا على الأخبار المتداولة بشأن مشاركتها في دراما رمضان المقبل، حيث أكدت أنها لم تتخذ قرارها بعد، وما زالت تدرس عدداً من العروض الفنية. كما أوضحت أن غيابها عن موسم رمضان الماضي جاء لرغبتها في أخذ استراحة بعد موسم مزدحم، لكنها متحمّسة للعودة بمشروع يحمل رسالة قوية للجمهور.

يُذكر أن مسلسل “تيتا زوزو” لإسعاد يونس يُعرض حالياً، ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم مثل محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، وندى موسى. تدور أحداث المسلسل حول شخصية “اعتزاز عبد المقصود”، الجدة التي تحاول دائماً التقرب من أبنائها وأحفادها رغم اختلافات الأجيال.