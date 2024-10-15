تأثير وسائل التواصل الإجتماعي على حياتنا: حوار مع رجل الأعمال فهد الزاهد

بيروت - سلوى ياسين - خاص بتجــرد: في ظل التحولات السريعة التي شهدها العالم الرقمي مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، شهدت المجتمعات تغيرات جذرية أثرت سلباً على العلاقات الإنسانية وأسلوب التفاعل بين الأفراد.

في حديث حصري مع رجل الأعمال فهد الزاهد، رئيس مجلس إدارة شركة لايف ستايلز ستوديوز، عبّر عن رأيه الصريح حول هذه التأثيرات، معتبراً أن المجتمع فقد جزءاً كبيراً من إنسانيته بسبب الاعتماد المفرط على هذه الوسائل.

يقول الزاهد: “لقد فقدنا إنسانيتنا مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي”. وأوضح أن اللقاءات الاجتماعية أصبحت تفتقر إلى الروح الحقيقية للتواصل: “يجتمعون ولا ينظرون إلى أصدقائهم، يتصفحون هواتفهم ولا يسمعون ما يُقال لهم”.

وأضاف الزاهد: “الناس باتوا يهتمون بعدد الإعجابات “likes” على حساباتهم أكثر من أن يسمعوا من صديق عزيز عبارة “أشتاق إليك”. أصبح الاهتمام بالمظاهر الإلكترونية أكبر من الاهتمام بالعلاقات الحقيقية، حيث يُعايدون الغرباء على وسائل التواصل الاجتماعي في أعياد ميلادهم، بينما ينسون تهنئة أصدقائهم المقربين في المناسبات الخاصة”.

كما أشار الزاهد إلى التغيرات اليومية في طريقة تفاعل الناس مع البيئة المحيطة: “يمشون في المولات وأعينهم في هواتفهم. لا ينظرون إلى ما هو معروض ولا يلاحظون أين هم ذاهبون. أصبحنا في عالم افتراضي أكثر من عالم واقعي، حيث بات التركيز على العالم الرقمي أكبر من اهتمامنا بالحياة الحقيقية ومن هم حولنا”.

واختتم الزاهد حديثه مؤكداً على الحاجة الماسة لإعادة النظر في كيفية استخدامنا لهذه المنصات، والتركيز على العلاقات الإنسانية الحقيقية التي تشكل أساس المجتمع.

هذه الكلمات تعكس قلقاً متزايداً حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا اليومية، وتدفعنا للتفكير في كيفية استعادة إنسانيتنا المفقودة.