أحمد الفيشاوي يودع نجله وأميرة أديب تثير الجدل.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة تجمعه بنجله تاتيوس عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وقام بتوديعه قائلا: "إلى لقاء".

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة صورة لها عبر حسابها الرسمي على "X"، ظهرت خلالها بفستان أنيق خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب متابعيها.

أميرة أديب

نشرت الفنانة أميرة اديب مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ظهرت خلاله مع شاب لم تكشف عن هويته وعلقت: "17.10.2024".

أنغام

احتفلت النجمة أنغام بنجاح حفلها الذي أقيم في المتحف المصري الكبير وسط حضور جماهيري ضخم، ونشرت صورة من الكواليس عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

داليا مصطفى

تواصل الفنانة داليا مصطفى الترويج لمسلسل "روج أسود"، ونشرت صورا جديدة من كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" استعدادًا لبدء عرضه خلال الفترة المقبلة.

درة

خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "X"، وظهرت بفستان أنيق حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

دعاء حكم

نشرت الفنانة دعاء حكم صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها في الهواء الطلق مرتدية فستان جذاب خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب متابعيها.

أسامة منير

نشر الإعلامي أسامة منير صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلالها رفقة الفنان محمد فؤاد.

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة لها على طريقة السيلفي عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال لاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

روبي

شاركت الفنانة روبي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورة من حفل أحيته مؤخرًا، وظهرت مرتدية فستان من اللون الأحمر.