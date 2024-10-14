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ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي عيون الجمهور بإطلالتها الاخيرة من خلال صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بأنوثة عالية وجمال مميز أثناء إستمتاعها بأجواء صيفية مميزة، وكانت ترتدي فستاناً وواسعاً باللون الأبيض من دون أكمام سترابليس ذات تصميم رائع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وحملت هيا بيدها حقيبة من دار أزياء Loewe، يصل سعرها إلى 1,154 دولار.
وكانت ردت هيا مرعشلي على متابعة دعت عليها، وتمنت أن تحترق بسبب ملابسها، وذلك بعد نشر الممثلة اللبنانية صوراً لها بالكروب توب. وكتبت المتابعة: "الله ينتقم منك ويحرقك بالدنيا قبل الاخرة.. لك شوية وتنزعي حتى من تحت انتس ما عاد استحيتي؟؟؟ الله يمسخك ويبطش فيكي وتكوني عبرة لكل اللي متلك".
من ناحيتها شاركت هيا هذه الرسالة وكتبت ردها: "هل هذا نوع من أنواع الايمان والتعببر عن حب الله"، وتابعت في جملة أخرى: "ولا أنا من زمان مابستحي مافي شي جديد".
كانت هذه تفاصيل خبر هيا مرعشلي تستمتع بوقت صيفي رائع بفستان أبيض.. و سعر خيالي لحقيبة يدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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