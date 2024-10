جوليا فوكس في تصريح عن علاقتها بكاني ويست: "نادمة" على علاقتي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:49 صباحاً - بعد انفصاله عن زوجته السابقة ووالدة أبنائه "كيم كرداشيان" عام 2021، لم تتوقف الحياة العاطفية لمغني الراب كاني ويست، بل تخطى هذه العلاقة وأمضى قدماً وأقام علاقة جديدة مع الممثلة جوليا فوكس، لكنهما انفصلا في 14 فبراير 2022؛ أي في يوم الحب. وبعد مرور عدة سنوات على افتراقهما، عادت جوليا فوكس لتُدلي ببعض التصريحات حول هذه العلاقة، التي كما بدأت سريعاً؛ انتهت أيضاً سريعاً.

جوليا فوكس تشعر بالندم لمواعدتها كاني ويست

https://www.instagram.com/p/DBEajfMtxvd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBEajfMtxvd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBEajfMtxvd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

في مقابلة نُشرت في صحيفة The Times يوم السبت 12 أكتوبر، تحدثت جوليا فوكس عن بعض جوانب حياتها التي كتبت عنها في مذكراتها Down the Drain لعام 2023، ومن بينها علاقتها بكاني ويست، التي أعربت عن ندمها لمواعدته، حيث قالت في المقابلة: "أنا نادمة على هذه العلاقة كثيراً". وأضافت: "أكره ذلك! لم تكن سوى بضعة أسابيع ولكنها كافية لتدوم مدى الحياة. كنت على الأرجح في الموقف الأكثر إزعاجاً في حياتي، وهذا يعني الكثير. لا أريد أن أكون معروفة بكوني صديقة أي شخص".

ونفت فوكس علمها بمشاركة خبر انفصالهما، حيث قالت: "لم تكن فكرتي أن يتم الإعلان عن الأمر، بل على العكس؛ كان يجب أن أنتظر، ثم فجأة، تم الأمر خلف ظهري". وادعت فوكس في مذكراتها أن "الفنان" عرض عليها إجراء عملية تجميل، وطلب منها التوقيع على اتفاقية عدم الإفشاء.

سبب انفصال كاني ويست وجوليا فوكس

Embed from Getty Images

بعد علاقة قصيرة لم تتخط الشهر الواحد، تم الانفصال بين الثنائي جوليا فوكس وكاني ويست، بحسب ما أكده وكيل أعمال النجمة العالمية لشبكة فوكس نيوز، حيث قال: "ستبقى جوليا وكاني صديقين ومتعاونين، لكنهما لم يعودا معاً، هي كانت تكنّ له الحب ولكنها لم تكن مغرمة به".

ويُرجح أن يكون سبب الانفصال هو إصرار النجم، البالغ من العمر 44 عاماً، على العودة إلى زوجته السابقة كيم كرداشيان. وحذفت فوكس جميع الصور التي تجمعها بكاني ويست.

للمزيد من الأخبار: جوليا فوكس تنفصل عن كاني ويست في يوم الحب

كيم كرداشيان راضية عن علاقة جوليا فوكس وكاني ويست

Embed from Getty Images

كانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان- بعد أن انتشر الكثير من الصور للنجم الأمريكي كاني ويست وجوليا فوكس- قد أعربت عن سعادتها بعلاقتهما. وذكر موقع tmz أن كيم راضية عن علاقة زوجها السابق؛ لأن حبيبته الجديدة جوليا فوكس من أشد المعجبات بعائلة كرداشيان، وتتابع برنامج الواقع الخاص بهم منذ الموسم الأول، وعليه فإن كيم تفضل أن تكون حبيبته الجديدة صديقة ومحبة على أن تكون عدوة، خاصةً أنها وزوجها السابق يتشاركان في حضانة أولادهما. كما ورد أيضاً أن كيم سعيدة من أجل كاني، وأنه يتابع حياته بشكلٍ طبيعي، وعادت الابتسامة إلى وجهه بعد انفصالهما.

قد ترغبين في معرفة كانيي ويست حزين بعد الطلاق

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»