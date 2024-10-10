شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "المايسترو" تحتفل بأغاني النصر فى قصر بشتاك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اطار احتفالات وزارة الثقافة بنصر اكتوبر المجيد، يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، حفلاً لفرقة "المايسترو" بقيادة المايسترو إيمان الجنيدي، وذلك في الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق ١١ اكتوبر، على أن يشمل برنامج الحفل تقديم مجموعة من الاغاني الوطنية المصرية والتي لها دور مميز في إحياء الروح الوطنية وتنمية الإنتماء للوطن.

حفل ذكرى انتصارات اكتوبر

يذكر ان إيمان الجنيدي هي اول قائد فرقة موسيقية إمراة في مصر والعالم العربي ونالت لهذا السبب تكريما في يوم المراة من السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس عام ٢٠٢١، وهى إمراة عصرية من اصول صعيدية، تخرجت من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وسافرت لعدة دول منها الكويت وسلطنة عمان، أسست فرقتها من ٤٠ مطربا وعازف ..حصلت على ٧ جوائز تكريمية من عدة جهات.