شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تكشف عن أول صورة لشخصيتها فى فيلم "الهنا اللى أنا فيه" والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن الصورة الأولى لها من كواليس أحدث أعمالها فيلم الهنا اللي أنا فيه، حيث نشرت الصورة وهى ممسكة بـ كلاكيت الفيلم على صفحتها بموقع فيس بوك وعلقت:"إيمان.. الهنا اللي أنا فيه"

"الهنا اللي أنا فيه" يجمع ياسمين رئيس بالفنانين كريم محمود عبدالعزيز، ودينا الشربيني، ويشارك في بطولته مريم الجندي، وحاتم صلاح وآخرون، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد الكردى وأحمد بدوىىجابى خورى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت كوميدى.

وتعيش ياسمين رئيس حالة من النشاط الفني حيث تنتظر عرض فيلمها "الفستان الأبيض" في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2024، وتدور أحداثه حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث وهو من تأليف جيلان عوف وإخراج.

وتواصل ياسمين رئيس تصوير أحداث مسلسل رقم سرى المقرر عرضه على شاشات المتحدة خلال الفترة المقبلة ضمن أعمال موسم الأوف سيزون، تجسد خلاله شخصية موظفة فى بنك، ويعد رقم سرى الجزء الثانى من مسلسل صوت وصورة، الذى قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع وتم عرضه في شهر أكتوبر من العام الماضى.

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقى صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامى الطمبارى، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريباً على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفى سياق آخر قاربت ياسمين رئيس على الانتهاء من تصوير الجزء الثاني لمسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" المكون من 15 حلقة والذي يتبقى فيه أسبوع تصوير ويتم الانتهاء من العمل بالكامل تمهيداً لعرضه في رمضان 2025، وذلك بعدما تم عرض الجزء الأول من 15 حلقة أيضاً في رمضان الماضى وتحقيقه نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى والنقدى.