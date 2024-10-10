شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون يروج للجزء الثاني من Moana قبل طرحه الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

نشر النجم العالمي دواين جونسون ذا روك "The Rock" الإعلان التشوقي للجزء الثاني من فيلم Moana الذي سيصدر الشهر المقبل، وفي المنشور المشترك مع ديزني، كتب ذا روك من خلال حساب الانستجرام: "انطلق في مغامرة ملحمية مع Moana2، فقط في دور العرض في 27 نوفمبر!"، وتضمن الفيديو الدعائي الجديد الكثير من لقطات الحركة وإضافة لشخصيات جديدة.



moana

وسبق وكشف "جونسون" عن أنه لا يستطيع الانتظار لبدء تصوير النسخة الحية من فيلم Moana، وكان قد أعلن ممثل Fast and Furious فى شهر مارس الماضى أنه يعمل على "إعادة تصور" حى لفيلم الرسوم المتحركة الذى أنتجته شركة ديزنى عام 2016، على أن يلعب دور ماوى، الشخصية التى لعبها فى الفيلم الأصلى، وفقا للتقرير الذى نشر على إحدى المواقع العالمية.

فيلم الأنيميشن Moana تدور أحداثه حول فتاة شديدة الحماس والابنة الوحيدة لقائد الملاحين تقرر الخروج فى رحلة خطرة عبر البحر لمساعدة عائلتها فى مواجهة كارثة كبرى وتواجه خلال رحلتها الكثير من المشاكل المتعلقة بالأرواح العالقة والآلهة.

الفيلم من بطولة دوين جونسون ونيكول شيرزينجر وألن توديك وجيماين كليمان وتيمويرا موريسون، وإخراج رون كليمنتس وجون ماسكر، ونال الفيلم الكثير من الإشادات النقدية.