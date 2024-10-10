شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام وهانى فرحات "جمعة وسبت" بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأول مرة في تاريخ الحفلات الغنائية تقدم المطربة أنغام والمايسترو هاني فرحات حفلين متتاليين على مدار يومين بالمتحف المصري الكبير.

الحفل الأول لأنغام وهاني والمقرر له غدا الجمعة، رفع لافتة كامل العدد "سولد أوت" بعد ساعات قليلة من فتح باب حجز التذاكر، مما أدى إلى التعاقد معهما مجددا علي تقديم حفل آخر في اليوم التالي السبت 12 أكتوبر لاستيعاب الضغط الجماهيري.

وأعرب هاني فرحات عن سعادته بالإقبال علي الحفل، قائلاً: سعادتي لا توصف لأنه دليل على استمرار النجاح الذى نحققه سويًا أنا وأنغام في حفلاتنا المشتركة داخل وخارج مصر.



وأضاف: تقديم حفلين متتاليين تجربة ممتعة وجديدة رغم المجهود المضاعف الذي نحتاجه من بروفات وتجهيزات حتي يخرجا في صورة مبهرة، كما اعتاد منا جمهورنا.

وشدد على أن مكان إقامة الحفل وهو المتحف المصري الكبير يوحي بالكثير من التاريخ والفخر، وفي الوقت نفسه يضع علي عاتقهما مسئولية كبيرة بتقديم حفل يليق بهذا التاريخ العظيم.

وأوضح أنه وأنغام تجمعهما توأمة إنسانية وفنية، وحققا معا نجاحات فنية عديدة سواء على مستوى التسجيلات أو الحفلات، وأن الجمهور ارتبط بهذا الدويتو الفني وهو ماتؤكده الأرقام في الحفلات التي جمعتهما في مسارح عربية شهيرة.

وذكر هاني أن حفليه بالمتحف المصري الكبير يتوجان سلسلة الحفلات الناجحة التي قدمها في صيف 2024 وكان أخرها تجربته الأولي من نوعها لموسيقي عربي، والتي قاد خلالها أوركسترا عالمي يضم عازفين من جنسيات عربية وإنجليزية في حفل ضخم أقيم نهاية شهر سبتمبر الماضي في مسرح سنترل هول وستمنستر في قلب العاصمة البريطانية لندن.



المايسترو هانى فرحات

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