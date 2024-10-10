لقاء سويدان تكشف قصة هجرتها إلى كندا وسبب بكائها في المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة لقاء سويدان، عن الأسباب التي جعلتها تتخذ قرار اعتزال الفن، وسافرت خارج البلاد.

وقالت لقاء، ببرنامج "أنا وهو وهي"، إنها في فترة ما شعرت بأنها أصبحت خارج الوسط الفني، فسافرت إلى الخارج ولكنها عادت إلى البلاد بسبب عدم قدرتها على نقل أوراق ابنتها جومانا لكي تكمل دراستها بمرحلة الثانوية العامة في الخارج، وذلك وقت جائحة كورونا.

وتابعت، أنها تقدمت بطلب للهجرة إلى دولة كندا من أجل استكمال دراستها والحصول على درجة الدكتوراه منها، ولكن في ذلك الوقت تم ترشيحيها لتدريس مادة الدراما في دبي، لأول مرة في دولة الإمارات ضمن مجموعة فنانين مصريين، نظرًا لأنها كانت الأولى على دفعتها وقت تخرجها من معهد التمثيل.

وأوضحت، أنها تراجعت عن قرار اعتزالها الفن فور عودتها للقاهرة أثناء التوقيع على طلب زيادة فترة الإجازة لمدة 6 شهور آخرى، وتقابلت مع المخرج مراد منير والذي طلبها للمشاركة في مسرحية "أون لاين" لعرضها على السوشيال ميديا أثناء جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها موظفة منذ 22 عامًا في المسرح القومي.

وأضافت: "لما دخلت المسرح القومي عشان أقابل المخرج مراد منير، وشوفت خشبة المسرح وكراسي الجمهور، دخلت في نوبة بكاء؛ لأني حسيت إن هو ده مكاني، وقالي أنا عندي مسرحية وعايزك معايا، قولتله أنا اعتزلت ومسافرة، قالي اعمليها وسافري بعد كدة، دي مدته يومين وهنصورها وخلاص، وكانت بداية رجوعي عن قرار الاعتزال".

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