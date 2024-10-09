شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا زوزو الحلقة14.. البزاوى يخطط لإيذاء إسعاد يونس من أجل مصالحه الفاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، الذى يعرض على قناة dmc، من إخراج شيرين عادل، أحداثاً مختلفة، حيث تحدث محمود البزاوى مع الدكتور يوسف زميل تيتا زوزو في التدريس في الجامعة، بشأن توريط تيتا زوزو في إحدى الشحنات الفاسدة التي يتعامل بها في عمله وتسهيل دخول الخضروات الفاسدة، وذلك عن طريق انها بدأت تتعاون معه وأصبحت مسؤلة عن الأرض الزراعية الخاصه به، حيث قرر أن ينتقم منها بسبب ما فعلته معه في شحنة الخضروات الفاسدة .

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.



يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.