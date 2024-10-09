شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تبدأ تحضيرات مسلسلها الرمضاني كنترول في 15 حلقة بتوقيع أحمد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج أحمد صالح التحضيرات والاستعدادات لمسلسل كنترول، بطولة النجمة ريهام حجاج، المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل، من تأليف أيمن سلامة، حيث يعقد المخرج عدة جلسات عمل للاستقرار على اختيار الممثلين والتفاصيل الأخرى تمهيداً لبدء التصوير خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير.

ومن المقرر أن تقدم ريهام حجاج مسلسلها الرمضاني الجديد في 15 حلقة، في خطوة ريهام الأولى لتقديم أعمال ذات الـ 15 حلقة في الدراما التليفزيونية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الممثلين المشاركين في العمل خلال الفترة المقبلة.

وكانت ريهام حجاج، شاركت في دراما رمضان الماضي، بمسلسل صدفة، الذي كانت تدور أحداثه حول المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

