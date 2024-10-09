أميرة أديب تكشف أسرار حياتها الشخصية: «قررت ألا أعيش في جلباب أبي»

ياسر رشاد - القاهرة - سميحة أيوب تتنبأ لـ«أميرة أديب»: هتبقى نجمة شباك

كشفت الفنانة الشابة أميرة أديب أسرارًا في حياتها الشخصية ومراحل تطور طفولتها وكواليس أعمالها الفنية، مشددة على أن الجيل الذي تنتمي إليه، لديه شيء من المخاطرة، سواء كانت المجازفة صحية أو مهنية.

أميرة أديب



قالت أميرة أديب عن حياتها الشخصية إنها منذ طفولتها ترى نفسها إنسانة مسئولة وتعتمد على ذاتها ماديا وترفض الإعتماد على أسرتها، مضيفة أن عائلتها رفضت دخولها عالم الفن في البداية.

أميرة أديب: «قررت ألا أعيش في جلباب أبي»

ووصفت أميرة أديب نفسها بأنها شخصية عنيدة لذلك دخلت في صراعات بينها وبين والدتها لمدة سنتين، في مرحلة اختيار الجامعة، وحينها رفضت دخولها مجال التمثيل، ورغبتها في أن تدرس الهندسة بالرغم من شعور ابنتها بأنها لا تعلم شىء في مجال الرياضيات، بالإضافة لقرار والدتها بأنها غير مسئولة عن أي تكاليف مادية لها، لذلك اعتمدت أميرة أديب على تحقيق ذاتها بمفردها، معلقه «حبيت أعمل حاجة بعيد عن أهلي، أنا قررت ألا أعيش في جلباب أبي».

أميرة أديب

أميرة أديب

تحدثت أميرة أديب عن أسلوب تربية أسرتها لها، وحرصهم على اعتمادها ذاتياً، حيث إنها قامت بخوض تجربة السفر بمفردها لأول مرة وهي تبلغ من العمر 12 سنة، وحثهم على دراستها في الخارج وحصولها على درجات مرتفعة.

أعربت أميرة أديب عن استيائها حول الأقاويل التي تتردد عن مساعدة والدها لها، ومن المفترض أنه أمر طبيعي أن يحدث، وتتمنى أنها في يوم من الأيام تستطيع تقديم أكثر من ذلك لأبنائها في المستقبل، قائلة: «الناس ليه بتحسسني دائماً إنها حاجة وحشة إن أنا عندي ضهر وسند».

أميرة أديب

سميحة أيوب لـ أميرة أديب: «هتبقى نجمة شباك»

وأشارت أميرة أديب، إلى واقعة حدثت أثناء كواليس تصوير مسلسل "نقل عام"، بإنه عقب أحد المشاهد التي أدتها أمام الفنانة القديرة سميحة أيوب، أشادت بها الأخيرة، معلقه: الأستاذة سميحة أيوب دعمتني معنوياً، حيث توقعت بأنني سوف أصبح ممثلة مهمة للغاية ونجمة شباك في المراحل المقبلة من حياتي العملية: «بعد حديثها معي أخذت أردد مع نفسي كلماتها المؤثرة وبقول أستاذة سميحة أيوب بتقولي حاجة زي دي، شهادة أعتز بيها جدًا».