«مطعم الحبايب» يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر مسلسل مطعم الحبايب قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر ، وذلك عبر منصة شاهد vip، كما أنه نجح في الصعود من المركز السادس الي المركز الأول ، وذلك بعد عرض الحلقة الثالثة من العمل .

مواعيد عرض مسلسل مطعم الحبايب

يعرض مسلسل " مطعم الحبايب ، ثلاث مرات أسبوعيًا من الخميس الي السبت ، ومن المقرر عرض الحلقة الرابعة منه يوم الخميس القادم فى تمام الساعه الثانية عشر صباحًا .

مسلسل مطعم الحبايب

قصة مسلسل مطعم الحبايب

يعد مسلسل مطعم الحبايب من نوعية أعمال الدراما القصيرة ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويتناول المسلسل عالم المطبخ، ومشكلاته وحياة العاملين في مجال الطبخ، من خلال أحداث ومواقف كوميدية ممزوجة بالإثارة والتشويق، تعكس المنافسة بين أصحاب المطاعم.

أبطال مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب، مكون من 12 حلقة، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، وعايدة رياض، مع عدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

مسلسل مطعم الحبايب

أحداث مسلسل مطعم الحبايب

وتدور أحداث المسلسل حول الشيف "أبو المجد" الذي ترك العمل في قناة فضائية شهيرة وقرر أن يفتح مطعما خاصا، يبدأ في البحث عن شيفات للعمل معه ويلتقي بـ شاب يعمل على عربة "كبدة"، في البداية يرفض الشاب العمل في مطعم "أبو المجد" لأنه كان سيفتتح مطعمه، لكن بعدما يفشل في تحقيق حلمه يعود للعمل في "مطعم الحبايب" ويكون فريق عمل خاص.

وخلال تصريحات خاصة لـ "بوابة الخليج 365 الإلكترونية"، تحدث الفنان أحمد مالك عن تفاصيل الشخصية والهدف من خوض هذه التجربة الجديدة، قائلًا:" تحمست للمشاركة في مطعم الحبايب لأنه بيطرح فكرة وعالم جديد وهو الطبخ ".

مسلسل مطعم الحبايب

وعن التحضيرات لهذه التجربة الجديدة، قال:" استعديت للدور عن طريقة أني قضيت وقت طويل داخل سلسلة مطاعم في مصر لمدة أسبوع وسط الشيفات حتى أخذ نبذة وفكرة عن تفاصيل هذا العالم الممتع ".

وأضاف أحمد مالك، قائلًا:" في عالم التمثيل أي تحدي في تقديم شخصية مختلفة بيفتح أبواب جديدة، وبالنسبة لتجربة المطبخ أنا استفدت منها جدًا وكانت ممتعة للغاية ".

مسلسل مطعم الحبايب

وكشف "مالك" خلال حديثه لـ "الخليج 365" عن كيفية اختياره للأدوار والشخصيات التي يقدمها خلال أي عمل فني، قائلًا:" بختار أدواري بالشكل الذي يتحدى النمط اللي الناس شيفاني بيه حتى أثبت أني ممثل متكامل أستطيع تجسيد أي شخصية مهما كانت صعوبتها ".

تحدث أحمد مالك عن السينما والدراما، قال:" الشاشة الكبيرة مختلفة تمامًا، ولكن في ظل وجود عالم الديجيتال والانترنت والتكنولوجيا الحديثة أصبح هناك خيط رفيع بين السينما والدراما والفرق بينهما بسيط".

واختتم أحمد مالك حديثه لـ "الخليج 365" كاشفًا الأعمال المقرر المشاركها بها خلال الفترة القادمة، وقال:" بحضر عمل سينمائي مع الفنانة آية سماحة والمخرج كريم شعبان مقرر أن يظهر للنور قريبًا، إضافة إلى مسلسل تلفزيوني مع الشركة المتحدة سوف يعرض ضمن الماراثون الزمضاني المقبل 2025 ".