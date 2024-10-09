شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان ظفار المسرحي إخراج مازن الغرباوي والان مع تفاصيل الخبر

تختتم مساء اليوم فعاليات الدورة الأولى من مهرجان ظفار الدولي للمسرح، التي أقيمت في الفترة من 2 وحتى 9 أكتوبر، تحت رعاية مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ويتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح، وذلك على مسرح المروچ بمدينة صلالة بسلطنة عمان، والحفل من إخراج المخرج والفنان مازن الغرباوي.

وقدم خلال فعاليات المهرجان 35 عرضاً مسرحياً في ست مسارات مختلفة هم "مسرح الطفل والنشء، مسابقة المونودراما، مسابقة المسرح الثنائي، مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة، مسابقة المسرح الجماهيري، مسابقة العروض الكبرى"، وسيتم إعلان النتائج خلال الحفل حيث يقدم المهرجان جائزة بقيمة 50 ألف دولار للفائز بجائزة (أفضل عرض متكامل) في مسارات العروض الكبرى ومسرح الطفل ومسابقة المسرح الجماهيري. كما يقدم المهرجان جائزة بقيمة 25 ألف دولار للعرض الفائز بجائزة ( أفضل عرض متكامل ) في مسارات مسرح الشارع و المساحات المسرحية المفتوحة و ومسابقة المسرح الثنائي و مسابقة مسرح المونودراما.

بالإضافة إلى تخصيص جوائز لأفضل إضاءة وأفضل مخرج. وأفضل أزياء وأفضل مؤلف وأفضل موسيقي وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل استعراضات وأفضل مؤثرات بصرية وأفضل ديكور. وأيضا جائزة لجنة التحكيم الخاصة في أحد عناصر العرض المسرحي .

واختار مهرجان ظفار الدولي للمسرح شعاره وشكل جائزته من شجرة اللبان التي تمتاز بها محافظة ظفار حيث أسهمت محافظة ظفار في رفد الحضارة الإنسانية باللبان ومنتجاته منذ الاف السنين حيث كان جسراً

للتواصل الحضاري مع العراق والشام و مصر و روما القديمة . كما أن التصاميم مستوحاه من شجرة اللبان التي تشتهر بها محافظة ظفار حيث شكل اللبان جسراً للتواصل الثقافي والحضاري والتجاري مع شعوب العالم.