شكرا لقرائتكم خبر عن جينا فيشر بطلة مسلسل The Office تكشف شفائها من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بطلة مسلسل The Office جينا فيشر أنها تم تشخيصها سرطان الثدي "عدوانى" العام الماضي، لكنها الآن خالية من السرطان بعد خضوعها للعلاج.

لعبت فيشر دور بام بيزلي في النسخة الأمريكية من The Office، وكشفت عن تجربتها مع المرض في منشور عاطفي على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بشهر التوعية بسرطان الثدي، حيث كتبت فيشر: "لم أكن أتخيل أبدًا أنني سأعلن مثل هذا ولكن ها نحن ذا، في ديسمبر الماضي، تم تشخيصي بسرطان الثدي الإيجابي الثلاثي في المرحلة الأولى، وبعد الانتهاء من الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي، أصبحت الآن خالية من السرطان".

تحدثت فيشر بمزيد من التفصيل عن رحلتها مع السرطان، حيث قالت: "في أكتوبر 2023، نشرت صورة لنفسي على Instagram أثناء استعدادي لتصوير الثدي بالأشعة السينية الروتيني، وبعد نتائج غير حاسمة في تصوير الثدي بالأشعة السينية بسبب كثافة أنسجة الثدي، أمر طبيبي بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للثدي، ووجدوا شيئًا في ثديي الأيسر، تم طلب خزعة، ثم في الأول من ديسمبر 2023، علمت أنني مصابة بسرطان الثدي الإيجابي الثلاثي في المرحلة الأولى، سرطان الثدي الإيجابي الثلاثي هو شكل عدواني من سرطان الثدي ولكنه يستجيب أيضًا للعلاج بدرجة عالية."

وتابعت فيشر موضحة أنها خضعت لاحقًا لاستئصال الورم في يناير 2024 لإزالة الورم، وقالت: "لحسن الحظ تم اكتشاف السرطان مبكرًا ولم ينتشر إلى الغدد الليمفاوية أو في بقية جسدي، ومع ذلك بسبب الطبيعة العدوانية لسرطان الثدي الإيجابي الثلاثي، فإنه لا يزال يتطلب العلاج الكيميائي والإشعاعي للتأكد من عدم عودته".

وتابعت فيشر موضحة:" في فبراير الماضى، خضت 12 جولة من العلاج الكيميائي الأسبوعي، وفي يونيو الماشى، بدأت ثلاثة أسابيع من العلاج الإشعاعي، وبينما أستمر في تلقي العلاج بجرعات من عقار هيرسيبتين وجرعة يومية من عقار تاموكسيفين، يسعدني أن أقول إنني شعرت بحال رائعة".

واستطردت فيشر: "لقد فقدت شعري أثناء العلاج الكيميائي ولكن بفضل بعض الشعر المستعار الرائع والقبعات ذات الشعر (التي أطلق عليها أفراد عائلتي اسم Wigats) تمكنت من الانتظار حتى الآن للكشف عن كل ما كان يحدث معي".

وحثت فيشر متابعيها على حجز تصوير الثدي السنوي وطلب من أطبائهم "حساب درجة تقييم مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والحصول على أي فحوصات إضافية مطلوبة".

وأوضحت فيشر: "أنا جادة، اتصلي بطبيبك الآن، كان الورم صغيرًا جدًا لدرجة أنه لا يمكن الشعور به في الفحص البدني، ولو انتظرت ستة أشهر أخرى، لكانت الأمور أسوأ بكثير، وكان من الممكن أن ينتشر".



جينا فيشر