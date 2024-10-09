شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار وحنان ماضى وعلى الهلباوى أبرز نجوم حفلات الساقية فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد ساقية عبد المنعم الصاوى، خلال برنامجها لشهر أكتوبر الجارى، عددًا من الحفلات التى ينتظرها رواد الساقية، والتى تهم شريحة كبيرة من عشاق حفلاتها ويحرصون على حضورها.. ويستعرض ”الخليج 365” برنامج الساقية خلال هذا الشهر وأهم نجومه.



على الحجار وحنان ماضى على الحجار وحنان ماضى

تحيى فرقة المتيم للإنشاد الدينى حفلا على مسرح النهر يوم الأربعاء 9 أكتوبر يبدأ فى الثامنة مساء، ويوم الخميس 10 أكتوبر يحيى فريق تسعيناتى باند حفلا على مسرح النهر والجمعه11 أكتوبر يحيى الأخوة أبو شعر للإنشاد الدينى حفلاً ويوم 12 أكتوبر يلتقى رواد الساقية بفريق سبرانو باند فى حفل موسيقى مميز.

ويوم أكتوبر 13 يلتقى جمهور الساقية بفريق راديو باند على مسرح النهر، ويوم 14 أكتوبر حفل غنائى يحية عمر ياسين وهاجر نعمان، ويوم الأربعاء 16 أكتوبر حفل غنائى يحية المطرب أحمد حمدى على مسرح النهر.



حفلات الساقية فى شهر اكتوبر حفلات الساقية فى شهر اكتوبر

ويوم 18 أكتوبر حفل غنائى شبابى يحيىه المطرب وليد نصر ويوم الجمعه 18 أكتوبر حفل انشاد دينى يحييه فريق الحضرة، ويوم 25 يلتقى جمهور الساقية بالفنان على الهلباوى في حفل ينظره الجميع ويوم 26 فريق كوكب وكود مصر، ويوم27 سلطنة باند ويوم 28 فريق بربرى والشباب، ويوم 29 فريق دربوكا بقيادة أمير إمام، ويوم 30 لقاء منتظر مع الفنان على الحجار في لقائه الشهرى بجمهوره على مسرح الساقية ويوم 31 الفنانة حنان ماضى لها لقاء مع جمهور الساقية.