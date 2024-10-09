لأول مرة .. بيتر ميمي يجمع كريم عبدالعزيز مع ياسمين صبري في الأرض السودا

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل النجم كريم عبدالعزيز والفنانة ياسمين صبري، تصوير فيلمها الجديد "الأرض السودا" من إخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه العام القادم 2025.

فيلم الأرض السودا، بطولة كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، من إخراج بيتر ميمي.

كريم عبدالعزيز وياسمين صبري

سبق وتعاون كريم عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي في عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية، ومنهم فيلم بيت الروبي الذي حقق ملايين الجنيهات وقت عرضه .

كريم عبدالعزيز

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار كوميدي تشويقي حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، وزوج نور اللبنانية، وتحدث العديد من المفارقات بسبب ذلك الأمر.

أبطال فيلم بيت الروبي

يذكر أن “بيت الروبي” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد عبد الرحمن توتة، ومصطفى أبو سريع، ومحمود السيسي وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

كريم عبدالعزيز

آخر أعمال كريم عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار.

والفيلم إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

جديد ياسمين صبري في رمضان 2025

بدأت النجمة ياسمين صبري، تصوير مسلسلها الجديد “ضل حيطة” منذ أيام والذي مقرر أن تنافس خلاله ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

وتتعرض ياسمين صبري خلال أحداث ضل حيطة، للخيانة من حبيبها وصديقتها التي تجسد دورها ثراء جبيل.

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

آخر أعمال ياسمين صبري

كانت ياسمين صبري، شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2024 من خلال مسلسل رحيل، وشاركها بطولته الفنان أحمد صلاح حسني.

أبطال مسلسل رحيل

مسلسل "رحيل" من بطولة ياسمين صبري، وأحمد صلاح حسني، ومحمد كيلاني، وأحمد بدير، وأحمد صيام والعديد من النجوم، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وباسم حسين وإخراج محمد عبدالسلام.

قصة مسلسل رحيل

المسلسل يدور في إطار من الإثارة والدراما حول "رحيل" التي انقلبت حياتها رأسًا على عقب وتخرج من السجن موصومة بجريمة القتل، لتواجه غضب الانتقام وشبح الموت علي يد أبناء القتيل، وماذا سوف تختار: العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، وأي ثمن ستدفع لاختياراتها.

فيلم أبو نسب

كما عُرض لها آخيرًا فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

تدور أحداث أبو نسب في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويعد فيلم أبو نسب، هو التعاون الثالث الذي يجمع محمد إمام وياسمين صبرى، إذ قدما سويًا فيلمين وهما: "جحيم فى الهند" عام 2016 وشاركهما في العمل كل من: حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، الثاني فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام.