هاجر أحمد ترزق بمولودها الثاني آدم.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

رزقت الفنانة هاجر أحمد بمولودها الثاني، وأطلقت عليه اسم آدم.

ونشرت هاجر صورًا لها بعد ولادتها داخل المستشفى، وصورة لطفلها مع والده رجل الأعمال أحمد الحداد، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.. الحمد لله قولًا وفعلًا، آدم أحمد الحداد، العائلة فوق كل شيء".

وتلقت هاجر أحمد التهاني والتبريكات من نجوم الفن أبرزهم عبير صبري، آيتن عامر.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد مسلسل "المعلم" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، وهو من بطولة الفنان مصطفى شعبان وسهر الصايغ ومنذر رياحنة وعدد كبير من النجوم.

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