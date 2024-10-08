"مات في الجيم".. صديق الملحن محمد عبدالمجيد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حالة من الحزن انتابت الوسط الغنائي عقب رحيل الملحن الشاب محمد عبد المجيد بشكل مفاجئ، وكشف عن خبر الوفاة محمود التوني مدير شركة ميوزيك تون للإنتاج واكتشاف المواهب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

تواصل الخليج 365 مع محمود التوني وكشف في تصريح خاص عن السبب وراء وفاة الملحن الشاب بشكل مفاجئ.

وعن سبب وفاة الملحن محمد عبد المجيد قال التوني: "كان في الجيم واتوفى إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وكان ليه شغل المفروض هينزل الفترة اللي جاية ملحقش يشوفه، وكان فرحان جدًا بنجاح أغنية الصبر جميل وإنها تخطت حاجز الـ 180 مليون مشاهدة على يوتيوب ومليار مشاهدة على تيك توك، بس ميتعزش على اللي خلقه".

وكان آخر ما نشره الملحن الشاب محمد عبد المجيد صورة له منذ ساعات عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق عليها: "اللي جاي حلو جدًا جدًا".

وأعلن محمود التوني عن وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد ونعاه قائلا: "البقاء لله في صديقي الملحن الشاب المحترم محمد عبد المجيد متتعزش على اللي خلقك يابني ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، من أشهر أعماله الفنية الصبر الجميل لمهى فتوني، أسألكم الدعاء له بالرحمة".

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