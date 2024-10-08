معز علي يطرح أغنية “يملى العين”.. جرعة من البهجة والفرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنان والملحن المصري معز علي بعنوان “يملى العين” على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

جاءت أغنية “يملى العين” باللهجة المصرية وبقالب من البهجة والفرح، حيث تعبر الأعنية عن حالة السعادة الني يصل لها الشخص عندما يجد شريكته ويعيش قصة الحب بكل تفاصيلها الجميلة، وجاء التوزيع الموسيقي بقالب “هاوس ستيج” حيث عبر عن أجواء الأغنية الإيقاعية.

على صعيد الصورة، صُورت أغنية “يملى العين” تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة، وتم التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي حيث تم بناء ديكور خاص للتصوير، وتمحورت فكرة الكليب حول مجموعة من الشباب الذين قاموا بتشييد مكان بسيط وجميل حيث قضوا وقتاً لطيفاً وممتعاً، كما ونشأت قصة حب بين الشب والفتاة بجو من الفرح الطاقة الإيجابية.

وأعرب معز علي عن سعادته بطرح أغنية “يملى العين” التي تُعتبر أول تجربة غنائية مصورة على طريقة الفيديو كليب، واصفاً اياها بالتجربة الجديدة والمميزة.

أغنية “يملى العين” من كلمات ابراهيم شتا والحان معز علي وتوزيع برونزي وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.