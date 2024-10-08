شكرا لقرائتكم خبر عن محمد البسيونى يستضيف الـ Sharks فى أول حلقات برنامج BEYOND THE TANK والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المذيع محمد البسيوني، بعض من رجال الأعمال المشاركين في برنامج "شارك تانك" Shark Tank في أولى حلقات برنامجه BEYOND THE TANK الذى يقدمه للموسم الثالث على التوالى فى شكل جديد هذا الموسم، بعد أن كان يستقبل المتسابقين والمتقدمين في كواليس تصوير البرنامج في مواسمه الأول والثاني.

ونشر البسيوني فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، يشرح من خلاله تفاصيل البرنامج الجديد الذي يقوم بتقديمه للموسم الثالث على التوالي، ليعلن عن استضافته اثنان من الـ Sharks فى أولى حلقات برنامجه المقرر لها غداً، بدون الإعلان عن أسمائهم، حيث ستقام الحلقة الأولي على جزأين.

يعد برنامج "شارك تانك - Shark Tank"، أهم وأكبر برنامج رواد الأعمال في مصر والعالم العربي، ويشارك فيه لجنة تحكيم تضم 5 من أكبر رجال الأعمال في مصر وهم أحمد السويدي، وعبدالله سلام، ومحمد فاروق، وأيمن عباس، ومحمد منصور.

وكان قد ضم الموسم الثاني من "شارك تانك - Shark Tank"، مفاجآت كثيرة منها انضمام "شاركس" جدد، وهو مصطلح يُطلق على رجال أعمال جدد يشاركون في الموسم الثاني للبرنامج ما يعد ثقلًا جديدًا وإضافة قوية للبرنامج.

وحقق الموسم الثاني من البرنامج نجاحاً كبيراً وأحدث ضجة إعلامية كبيرة من خلال حصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجم استثمارات تخطى 70 مليون جنيه مصري.

البرنامج يدور حول تقديم رواد الأعمال الشباب مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم بطرق جذابة في محاولة لإقناع اللجنة بتمويل هذه المشروعات المميزة من خلال عروض قوية، وسط مفاجآت عديدة ومثيرة تشهدها الحلقات.