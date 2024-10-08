شكرا لقرائتكم خبر عن تألق الطفلة جوليا كريم فى دور ديحا بمسلسل تيتا زوزو والسبب شيرين عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الطفلة جوليا كريم – التي تجسد شخصية ديجا في أحداث مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس حديث السوشيال ميديا بعد تألقها في دور ديجا ابنة الفنانة ندى موسى والفنان عابد عنانى خلال أحداث العمل، الذى تقدم بطولته النجمة الكبيرة إسعاد يونس، ويعرض على شاشة dmc، وإنتاج سينرجى.

وأتقنت الطفلة جوليا كريم تقديم الشخصية ببراعة رغم صغر سنها وكونها تقف أمام الكاميرا للمرة الأولى، وذلك يعد نجاحاً لمخرجة العمل شيرين عادل التى اختارت هذه الطفلة وعدد آخر من الأطفال، حيث كانت تعقد شيرين عادل عدة جلسات لاختيار الأطفال ولفتت جوليا انتباه المخرجة لتبدأ معها رحلة قراءة المشاهد لتجدها جيدة فى تلك الشخصية ليتم اختيارها على الفور.

ويحسب للمخرجة شيرين عادل اختيار جوليا في تلك المنطقة الحساسة من الدراما خلال أحداث المسلسل، حيث إن الشخصية مليئة بالمشاعر والإنسانيات، وهو ما أظهرته جوليا بشكل واضح، وبتوجيهات المخرجة التي استطاعت أن تجعل تلك التلقائية والصدق من طفلة ذات الـ 12 عاماً، حتى تفاعل معها الجمهور بشدة في مشهد محاولة انتحارها بسبب عدم اهتمام والديها بها وشعورها إنها منبوذة من أصدقائها.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.