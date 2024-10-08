شكرا لقرائتكم خبر عن شبيه للنجم العالمى ليوناردو دى كابريو جندى فى الجيش الروسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جند الجيش الروسى شخصا يدعى رومان بورتسيف شبيه للنجم العالمى ليوناردو دي كابريو للقتال فى الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

حصل بورتسيف، 41 عامًا، على عدد من الأدوار التمثيلية والإعلانية بناءً على تشابهه الوثيق مع نجم هوليوود، ولكن في السنوات الأخيرة تضاءل عمله بعد أن اكتسب بورتسيف وزنًا.

يعيش في منزله مع والدته في بودولسك، بالقرب من موسكو، وقد تم تجنيده للقتال مع القوات المسلحة الروسية، كما حدث مع العديد من الرجال الروس العاطلين عن العمل منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.



ليوناردو دي كابريو وشبيهه



ليوناردو دي كابريو ورومان بورتسيف

وذلك بعدما تصدر فيلم The Departed قائمة موقع rotten tomatoes لأفضل 10 أفلام قدمها النجم ليوناردو دى كابريو، والمفاجأة هو أن فيلم تيتانيك، والذى من المفترض يتمتع بشعبية ضخمة، جاء خارج القائمة من الأساس.

فيلم The Departed بطولة ليوناردودى كابريو، مات دامون وجاك نيكلسون، وتبدأ أحداث الفيلم عندما يتم تكليف الشرطى الشاب بيلى كوستيجان (ليوناردوديكابريو) بالتخفى والتسلل إلى منظمة المافيا التى يديرها رجل العصابات فرانك كوستيلو (جاك نيكلسون).