روبي تحتفل بعيد ميلادها الـ43.. مسيرة ناجحة في الغناء والتمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحتفل الفنانة المصرية روبي اليوم بعيد ميلادها الـ43، مستمرة في تحقيق نجاحات كبيرة في مجالي الغناء والتمثيل منذ ظهورها اللافت في أوائل الألفية الثانية. ولدت روبي، واسمها الحقيقي رانيا محمد حسين توفيق، في عام 1981، وحققت شهرتها الواسعة من خلال أغنيتها الشهيرة “إنت عارف ليه”، التي لاقت رواجًا كبيرًا رغم غياب وسائل التواصل الاجتماعي في تلك الفترة.

بدأت روبي مسيرتها الفنية بالمشاركة في أدوار صغيرة في أفلام مثل “فيلم ثقافي” و”سكوت ح نصور”، وسرعان ما تألقت في السينما من خلال أفلام مثل “ليلة البيبي دول”، و”الوعد”، و”الحرامي والعبيط” الذي أدت فيه شخصية “ناهد” التي كانت علامة فارقة في مسيرتها.

وفي مجال الدراما، برزت روبي بشكل كبير في مسلسل “سجن النساء” عام 2014، حيث لعبت دور “رضا” إلى جانب النجمة نيللي كريم، ما عزز مكانتها كممثلة موهوبة. ومن ثم توالت نجاحاتها في مسلسلات وأفلام مميزة مثل “عيار ناري”، و”أهو ده اللي صار”، و”حملة فرعون”، وحتى تألقت في مسلسل “حضرة العمدة” بدور البطولة بشخصية “صفية”.

كما واصلت روبي تألقها في عالم الغناء، حيث طرحت مؤخرًا أغنية “السنبلاوين” من فيلم “عصابة الماكس”، وهي من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع عمرو الخضري. الأغنية تأتي ضمن مجموعة من الأغاني الصيفية التي قدمتها روبي هذا العام.

من خلال مسيرتها المتنوعة والمتميزة، استطاعت روبي أن تحجز مكانة خاصة لها بين جمهورها في مصر والعالم العربي، حيث جمعت بين موهبة الغناء والتمثيل بشكل ناجح ومتوازن.