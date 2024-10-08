شكرا لقرائتكم خبر عن من "أنت عارف ليه" لـ"حضرة العمدة صفية".. روبى تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الثامن من أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة روبي، التي اشتهرت بشكل كبير بداية من الألفية الثانية، حيث ذاع صيتها بأغنيتها الشهيرة "انت عارف ليه" التي كانت من أكثر الأغاني شهرة في تلك الفترة بدون وسائل الإنترنت والسوشيال ميديا التى تتمتع بها الصناعة حالياً، ومن ثم استمرت في طرح بعض الأغانى مع المخرج شريف صبري.

روبي من مواليد 1981، واسمها الحقيقي رانيا محمد حسين توفيق، ولها الكثير من المشاركات السينمائية قبل انطلاقها بسرعة الصاروخ في عالم الغناء، حيث شاركت بأدوار صغيرة في فيلمي (فيلم ثقافي) و(سكوت ح نصور)، ومن ثم شاركت في فيلم "ليلة البيبي دول"، وفيلم "الوعد"، وفيلم "الحرامي والعبيط" لتلعب شخصية ناهد التي كان لها صيت كبير، لتنتقل بعد ذلك للمشاركة في مسلسل بدون ذكر أسماء في عام 2013.



روبي

وجدت روبى نجوميتها في الدراما، من خلال شخصية رضا في مسلسل سجن النساء مع النجمة نيللي كريم في عام 2014، ثم شخصيتها الشهيرة الصحفية مها عوني، في مسلسل عيار ناري، ومشاركتها في الكنز عام 2017، وسرعان ما تألقت بشكل أكبر في مسلسل أهو ده اللي صار، وفي حملة فرعون مع النجم أحمد سعد عام 2019، ومشاركتها المختلفة والمتميزة في مسلسل حضرة العمدة، الذي لعبت فيه دور البطولة بشخصيتها صفية، وشخصيتها المختلفة فريال فريد في فيلم جروب الماميز عام 2023، وتألقها في فيلم عصابة المكس مع النجم أحمد فهمي.



النجمة روبي

وطرحت روبي منذ أسابيع قليلة أغنية السنبلاوين من فيلم "عصابة الماكس"، وهي من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع عمرو الخضري وتوزيع رقمي فيرال ويف، وتأتي ضمن مجموعة من الأغاني الصيفية التي تطلقها روبي على مدار الصيف.