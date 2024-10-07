شكرا لقرائتكم خبر عن السينما الآسيوية الأكثر انجذاباً للاستثمار من المنصات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الأنظار العالمية لصناع السينما إلى القارة الآسيوية خلال الفترة الأخيرة، حيث تشهد السينما في الصين والهند بالتحديد تطورًا كبيرًا خلال الأونة الأخيرة عن طريق إنتاج أعمال تنافسية ضخمة وصلت الى الإطاحة ببعض الأعمال العالمية من سباقات عالمية مثل حفل الإيمي والأوسكار.

ووفقًا للكثير من التقارير الأخيرة التي تداولتها وسائل الإعلام، فإن المنصات العالمية تتجه وبقوة إلى الاستثمار في القارة الآسيوية للاستفادة من الارتفاع الملحوظ في أداء تلك المنطقة في مجالات الدارما والسينما، ولعل أحدث تلك الخطوات هو استحواذ المنصة العالمية أمازون على حقوق شراء خدمة البث الهندية MX Player.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن أمازون أتمت الاستحواذ على المنصة الهندية بصفقة تقدر 100 ملوين دولار، وهو أقل من قيمتها السوقية التي تتخطي ذلك بكثير مقارنة مما دفعتته Times India في عام 2019، كما تسعي أمازون لدمج خدمة البث Amazon MiniTV مع MX Player لتشكيل Amazon MX Player، والتي تعمل بالفعل ولديها 250 مليون مستخدم، لتقدم إلى جانب العروض الكورية والمندرينية والتركية المدبلجة إلى الهندية والتاميلية والتيلجو.

تم إطلاق MX Player في كوريا عام 2011 كمصنة وسائط للهواتف، تسمح للمستخدمين بتحميل ومشاهدة مقاطع الفيديو دون اتصال بالإنترنت، واستحوذت Times India على التطبيق في عام 2018 وفي العام التالي حولت تركيزها إلى البث المباشر، وأصبحت MX Player الخدمة الأكثر شعبية في البلاد.

وسبق وأعلنت نتفليكس أمس عن تقديمها ما يقارب الـ41 مليون دولار، ضمن برنامج تطوير الأفلام الإقليمية في منطقة آسيا، وهو جزء من تعهد المنصة بتقديم 100 مليون دولار على مدار خمس سنوات لتعزيز المسارات المختلفة لإنتاج وتطوير الأفلام الإقليمية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المنصة عقدت اليوم أول منتدى، في فعاليات آسيا الإبداعي بالشراكة مع مهرجان بوسان السينمائي الدولي، وبحضور 120 صانع أفلام من مختلف أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي، وقدمت مين يونج كيم، نائبة رئيس قسم المحتوى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تحديثًا حجيم الانفاق المخصص في مجال الترفيه.