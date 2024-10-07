محمود نصر يشارك في المهرجان الوطني للفيلم في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

عبر النجم محمود نصر، عن سعادته بمشاركة فيلمه "وشم الريح"، في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للفيلم، في مدينة طنجة في المغرب، ابتداءً من يوم ١٩ أكتوبر الجاري.

الفيلم من إخراج ليلى التريكي، ويقدم خلاله محمود نصر شخصية تدعى "ريان"

وشوق محمود نصر متابعيه لعرض فيلمه في المهرجان الوطني للفيلم في المغرب وكتب عبر صفحته على السوشيال ميديا: "في ترحالك لا نهاية لوشم الريح على روحك.. روحك دليلك، فدعها تجذبك بصمت إلى ما تحب فهي لن تضلك ابداً".

يذكر أن محمود نصر يقوم بتصوير مسلسله الرمضاني "البطل" تأليف رامي كوسا واخراج ليث حجو، كما جدد التعاون بينه وبين جمعية sos كسفير النوايا الحسنة للجمعية للعام الثالث على التوالي.