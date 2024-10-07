نجلاء بدر: مش عارفة إزاي قبلوني في إعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة

أكدت الفنانة نجلاء بدر، أن عدة صدف، لعبت دورها في دخولها مجال الإعلام والدراسة في كلية الإعلام، مؤكدة أن التمثيل كان حلمها الأول

الفنانة نجلاء بدر، خلال ظهورها في برنامج "ساعة ونس"، الذي يقدمه مراد مكرم عبر قناة cbc سفرة، كشفت التفاصيل.

وقالت: "كان نفسي أبقى ممثلة وكنت عايزة أدخل معهد فنون مسرحية قسم تمثيل، جبت مجموع كويس في الثانوية العامة 96%، بابا قال لي لازم أدخل كلية مش معهد".

وأضافت نجلاء: "في الوقت ده، كانوا بيصوروا مسلسل "رأفت الهجان" وماما كانت بتشتغل في المسلسل في الأزياء، روحت أزورها في موقع التصوير، وقابلت المخرج يحيى العلمي وسألني هتدخلي كلية إيه؟، قلت له عايزة أدخل معهد سينما، قال لي لا أدخلي إعلام ما إيمان الطوخي أهي خريجة كلية إعلام وبتشتغل ممثلة"

وتابعت: "مكنش في دماغي خالص، بس قال لي على الأقل يبقى معاكي شهادة عشان لو منجحتيش كممثلة، حبيت الفكرة إني هدخل كلية إعلام هبقى مذيعة، ولو منجحتش كممثلة هبقى جوه ماسبيرو".

نجلاء بدر، أكملت: "قدمت وأنا مش عارفة كلية إعلام هتجيلي ولا لأ، وفضلت شهر كامل كل ما يدخلوا المدرجات ينادوا على أسامي أقول هيقولوا لي أنتي جاية هنا غلط، كانوا بياخدوا من علمي 98% وأنا 96% مكنتش تدخلني، إزاي قبلوني مش عارفة".

الفنانة نجلاء بدر، انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "أزمة ثقة" من بطولة هاني عادل، ومنة فضالي، وملك أحمد زاهر، وتامر فرج، وإيهاب فهمي، وهاجر الشرنوبي، و من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.